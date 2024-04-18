الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمر 13 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية اللفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 13 طائرة مسيرة من طراز "شاهد -131/136" أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية.

وقال البيان: "شن العدو، في ليلة 18 أبريل الجاري، هجوما باستخدام 13 طائرة مسيرة من طراز "شاهد -131 /136" تم إطلاقها من منطقتي بريمورسكو-أختارسك (في روسيا) وكيب تشودا (في شبه جزيرة القرم المحتلة)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان: "تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة الـ 13 بواسطة وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية في مناطق خيرسون ودنيبروبتروفسك وفينيتسا وبولتافا وخميلنيتسكي وترنوبل وإيفانو فرانكيفسك."

وقال البيان: "في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أطلق الروس طائرات مسيرة مقاتلة في محاولة لتدمير البنية التحتية الحيوية في منطقة ايفانو فرانكيفسك."