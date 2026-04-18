إيتا مدربة يونيون برلين تتلقى خسارة على أرض فريقها في أول مباراة لها

تعرض فريق يونيون برلين للخسارة ​2-1 على أرضه أمام فولفسبورج ‌اليوم السبت، ما منح مدربتهم الجديدة ماري-لويز إيتا، أول مدربة دوري الدرجة الأولى ​الألماني لكرة القدم، بداية سيئة ​مع الفريق.

وتم تعيين إيتا، المدربة السابقة ⁠لفريق تحت 19 عاما، كمدربة مؤقتة ​الأسبوع الماضي بعد إقالة شتيفن باومجارت، ​إذ ستشرف على الفريق الأول للرجال حتى نهاية الموسم قبل أن تنتقل إلى فريق ​السيدات بالنادي.

وكانت إيتا أول مدربة مساعدة ​في دوري الدرجة الأولى الألماني مع نادي يونيون ‌في ⁠عام 2023، لكن تعيينها هذه المرة أثار أيضا بعض التعليقات المهينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدانها ​النادي.

وضع باتريك ​فيمر فريق ⁠فولفسبورج المهدد بالهبوط في المقدمة في الدقيقة 11 قبل ​أن يضاعف جينان بيتشينوفيتش تقدم ​الضيوف ⁠بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

تمكن أصحاب الأرض من تقليص الفارق ⁠بهدف ​سجله أوليفر بيرك ​في الدقيقة 86، لكنهم لم يتمكنوا من تسجيل هدف ​التعادل.