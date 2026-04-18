أوكرانيا: مقتل وإصابة 1080 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و317 ألفا و150 فردا، من بينهم 1080 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11876 دبابة، و24410 مركبات قتالية مدرعة، و40242 نظام مدفعية، و1743 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1349 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و245112 طائرة مسيرة، و4549 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و90194 من المركبات وخزانات الوقود، و4129 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.