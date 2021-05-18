عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مقطع فيديو يرصد الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي، أمس الاثنين، على حي الرمال بقطاع غزة.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف برج في حي الرمال في غزة، بشكل مفاجئ، ومن دون سابق إنذار، الأمر الذي أدى إلى استشهاد شخصين على الأقل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، عن استهداف غرفة العمليات الرئيسية للأمن الداخلي التابع لحركة «حماس» في حي الرمال بقطاع غزة.

وعم الإضراب الشامل صباح اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، نصرة للقدس ودعما لصمود الأهالي في قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والأقصى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 213 شهيدًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسنًا، و1442 إصابة بجراح مختلفة.