الجيش الألماني يبدأ في نقل مواد وعتاد من أفغانستان

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بدأ الجيش الألماني في نقل مواد ومعدات من مهمته في أفغانستان.

وأعلنت قيادة العمليات، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر نقل أكثر من 120 مركبة و6 طائرات هليكوبتر.

وبحسب البيانات، ستُجرى عمليات النقل على متن طائرات شحن من طراز "إن اش-90"، والتي تعد من أكبر طائرات النقل في العالم.

وتوجهت أول طائرتا هليكوبتر من طراز "إن اش-90" إلى ألمانيا بالفعل اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تصلا إلى مطار لايبتسيج في وقت لاحق اليوم.

ويعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنهاء مهمة "الدعم الحازم" التدريبية في أفغانستان بحلول سبتمبر على أقصى التقدير. وسيُجرى سحب غالبية القوات قبل ذلك التوقيت وفقا للخطط الحالية.