الجيش الإسرائيلي يواصل قصف أنفاق ومنازل قادة حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه واصل الليلة الماضية قصف أنفاق ومنازل قادة حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن القوات الإسرائيلية شنت غارات على "خمسة منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة، والتي استخدمت كبنى إرهابية ولإدارة القتال، حيث طال القصف منزل قائد كتيبة غرب جباليا وقادة سرايا في جباليا والزيتون، بالإضافة إلى منزل مسؤول كبير في القوة البحرية لحماس".

كما واصلت الطائرات الإسرائيلية استهداف شبكة الأنفاق، وشنت سلسلة غارات عليها في شمال قطاع غزة. وطال القصف 65 هدفًا من خلال نحو 62 طائرة حربية و120 صاروخا دقيقا.

وأضاف المتحدث أنه تم أيضا استهداف عدة مواقع إطلاق صواريخ كانت معدة لإطلاقها نحو تل أبيب والقدس وعسقلان، فضلا عن عدد من المقار.

وقال المتحدث إنه منذ السابعة مساء وحتى السابعة صباحا، أطلقت فصائل قطاع غزة نحو 90 صاروخا باتجاه إسرائيل، سقط نحو 20 منها داخل قطاع غزة بينما تصدت واعترضت القبة الحديدية العشرات.