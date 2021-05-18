مباحث الفيوم تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة ثلاثينية ملقاة في الصحراء

تكثف مباحث مركز طامية بمحافظة الفيوم جهودها لكشف غموض العثور علي جثة سيدة ملقاه بطريق مصر أسيوط الغربي.

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف باستغاثة أحد المواطنين لنقل جثة سيدة ملقاة في الصحراء المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي على بعد خطوات من الطريق الإقليمي.

انتقل إلى موقع البلاغ فريق من مباحث طامية تحت إشراف اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائى، وتبين من معاينة الرائد محمد عبد الحكم رئيس المباحث، أن الجثة لسيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها وبها كسر في العنق والزراع الأيسر، وبها كدمات متفرقة بالجسد، كما تم العثور على شنطة ملقاة بجانب الجثة، وبها هاتف محمول بدون شريحة وبطارية ومبلغ مالي ولم يتم التعرف على هويتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.