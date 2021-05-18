غلق 6 ورش ومطعم شهير فى جولة ليلية لمحافظ الغربية ببسيون وطنطا

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولة ليلية، مدينتي بسيون وطنطا، حيث تم متابعة مدى التزام (المقاهي، المطاعم، الورش، المحال التجارية) بمواعيد الغلق المقررة وكذلك مدى الالتزام بنسب الإشغال المحددة.
كما تفقد رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتأكد من تطبيق منظومة النظافة، استمرارًا للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشملت الجولة تفقد شوارع مدينة بسيون الرئيسية، وقريتي قرانشو والحداد بمركز بسيون وقريتي برما ومحلة مرحوم بمركز طنطا، وأسفرت الجولة عن غلق (٦) ورش، و(٣) صالون حلاقة، غلق وتشميع أحد المطاعم الشهيرة، إلى جانب رفع كافة الإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق.
وفي ذات السياق، حرر مركز ومدينة طنطا (١١) محضر لعدم ارتداء الكمامة و(٨) محاضر غلق لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتمت عمليات تطهير (موقف سبرباي ، ١٢ منشأة حكومية ، كورنيش القاصد)، كما حرر حي أول طنطا (١٦) محضر كمامات و(٢) محضر غلق وتم تطهير ( شارع أحمد ماهر، المحطة و ١١ ماكينة صرافة) ، في حين حرر حي ثان طنطا (١٠) محاضر كمامات و (٢) محضر غلق بالإضافة لتطهير الحي بالكامل باستخدام ماكينة تطهير جديدة.
أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير (٤٨) محضر متنوع (٢٥ محضر كمامات، ١١ محضر إشغال طريق، ٥ محاضر بيئة، ٤ محاضر نظافة ، ٣ محاضر غلق) ، وتم تطهير وتعقيم (١١٤ مسجد، ٤٤ مصلحة حكومية ، ٨ مقرات وحدات محلية ، ١٣ مواقف سيارات) ، كما قام حي أول المحلة بتحرير (١٤) محضر كمامات، (٤) محاضر غلق وتم تطهير شارع نعمان الأعصر ، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير (٢٢) محضر كمامات ، (٤) محاضر غلق محلات، (٩) محاضر إشغالات ، (٢) محضر بيئة ، (٦) محاضر نظافة وتطهير شارع جمال عبد الناصر.
وفي ذات السياق، حرر مركز ومدينة كفر الزيات (١٥) محضر كمامات، (٤) محاضر غلق ، وتم تطهير (الوحدات المحلية بأبو الغار والدلجمون وإبيار ودلبشان ، كورنيش النيل ومجلس المدينة) ، كما حرر مركز ومدينة قطور (١٨) محضر كمامات ، (٩) محضر إشغال طريق، (٢٤) محضر نظافة ، (٦) محاضر إتلاف أسفلت ، (٢) محضر غلق، تشميع مركزين للدروس الخصوصية ،وتم تنفيذ عمليات التطهير بقرية دماط، نشيل ، سجين الكوم، شوارع مدينة قطور ، ٣٩ مسجد ، ٢٤ مصلحة حكومية ، ١٣ شارع.
وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير (١٥) محضر كمامات، (١١) محضر إشغال طرق، (٢) محضر غلق، (٧) محاضر نظافة، كما تمت عمليات تطهير مكثفة ب (شارع مسار العائلة المقدسة ، ١٩ مسجد ، شارع البحر ،محيط الإدارة التعليمية والصحية ، قرية ميت حبيب ، العزيزية، ميت بدر) ، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير (٢٢) محضر كمامات ،(٢) محضر إشغالات ، (٦) محاضر غلق ، وتم تطهير (مدينة زفتى بالكامل ، تفهنا العزب ، نهطاي ، حانوت.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير (٣٠) محضر كمامات،(٣) محاضر بيئة، (٥) محاضر إشغال طريق، (٧) محاضر غلق ، فض فرحين، مصادرة (٥٨) كوب، بالإضافة إلى تطهير شوارع ( عمر زعفان، ٢٣ يوليو ،كفر جعفر، الشاذلي).
وفي السياق ذاته، تم تحرير (١٢) محضر كمامات، (٨) محاضر غلق، (٦) محاضر إشغالات،(٨) محاضر منشآت ، (٢) محضر نظافة ، كما تم تطهير (قرى ميت الليث ، السنطة البلد ، منية البندرة ، ميت ميمون ، شنرة ، الروضة، ٢٢ شارع، ١٦ مسجد ، ٢٣ منشأة حكومية ، ٩ ماكينات صرافة، ٥ مواقف) بمركز ومدينة السنطة .