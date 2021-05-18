الأردن واليونان يبحثان جهود وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، الجهود المبذولة للدفع نحو تحرك دولي قادر على وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان على غزة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - الأزمات الإقليمية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار، والحرص المشترك على تعزيز التنسيق والتعاون والعمل على تطوير العلاقات في مختلف المجالات ثنائياً، وفي إطار آلية التنسيق الثلاثي مع قبرص، وفي سياق الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد الصفدي أن إنهاء التصعيد يتطلب وقف العدوان على غزة والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية في الضفة الغربية وفي المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، مضيفاً أن الخطوات الإسرائيلية الأحادية الاستفزازية تقوض حل الدولتين بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، وتهجير السكان من بيوتهم.

وشدد الصفدي على أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، وفق المرجعيات المتفق عليها.