 البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى المبارك استفزاز لمشاعر المسلمين - بوابة الشروق
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البرلمان العربي: مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى المبارك استفزاز لمشاعر المسلمين

منال الوراقي
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 9:09 م | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 9:09 م

حذر البرلمان العربي من تداعيات مسيرات الأعلام، التي يقودها وزراء متطرفين في حكومة سلطة الاحتلال، واعتبرها استفزاز لمشاعر المسلمين والفلسطينيين، وتصعيد خطير للأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية.

كما أدان البرلمان العربي السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف".

وحمل البرلمان العربي سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المسيرات الاستفزازية والممارسات العنصرية في مدينة القدس ومقدساتها.

في السياق ذاته أدان البرلمان العربي، التهديدات العنصرية التي أطلقها رئيس وزراء سلطة الاحتلال نتنياهو، بالقتل والاغتيال لمن يحاول الاعتراض أو التشويش على مسيرة الأعلام وإعطاء الضوء الأخضر لوزرائه المتطرفين بممارسة العنف، في تحد سافر لجهود الوساطة لمنع التصعيد والتوتر في المنطقة، وتحد للمجتمع الدولي وجهوده الرامية للسلام والسعي لحل الدولتين.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاهَ مدينة القدس، والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات، ووقفها وتحميل سلطة الاحتلال وحده المسؤولية عن تداعياتها، ودعا لضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.


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