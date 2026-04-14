القناة 12 العبرية: حزب الله يوجه 70% من نيرانه نحو قوات إسرائيل جنوب لبنان

قالت قناة عبرية، إن نحو 70% من نيران "حزب الله" تستهدف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان، لافتة إلى تزايد وتيرة استخدام الحزب للطائرات المسيرة.

جاء ذلك في تقرير للقناة 12 الخاصة نشرته مساء الثلاثاء، نقلا عن مصادر عسكرية لم تسمها، بالتزامن مع انطلاق محادثات مباشرة بواشنطن، هي الأولى من نوعها منذ 43 عاما بين لبنان وإسرائيل.

وقالت القناة: "يقدّر الجيش الإسرائيلي بحذر أن حزب الله يدير اقتصاد تسليح، ولذلك رفع في الأيام الأخيرة وتيرة إطلاق الطائرات المُسيّرة والدرونز".

وأضافت: " في الجيش يلاحظون وجود انخفاض طفيف، وليس كبيرًا، في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يربط هذا التغيير في وتيرة إطلاق الصواريخ بالنشاط البري في لبنان، وتحديداً في مناطق مثل بنت جبيل، حيث كان حزب الله ينشط في إطلاق الصواريخ من هناك.

وتابعت القناة: "يؤكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قد حسّن بشكل كبير قدرته على اعتراض الطائرات المسيّرة، لكنه يشدد على أن الدفاع ليس منيعا تماما".

ووفقا لها "يشير الجيش الإسرائيلي إلى أن معظم نيران حزب الله، حوالي 70% منها، تُوجّه إلى القوات (الإسرائيلية) العاملة في جنوب لبنان".

وداهمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة بلدة بنت جبيل جنوب لبنان، وتزعم إسرائيل أنها قضت هناك على أكثر من مئة عنصر من حزب الله في اشتباكات وجها لوجه وغارات جوية، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان إصابة 10 عسكريين من بينهم 3 بجروح خطيرة خلال مواجهات "وجها لوجه" مع 3 عناصر من حزب الله في بنت جبيل.

وزعم الجيش أنه "قتل عناصر حزب الله الثلاثة وقصف منزلا كانوا يعملون من داخله".

لكن وسائل إعلام عبرية بينها موقع "سروغيم"، قال إن الجنود الـ10 أصيبوا جراء استهدافهم بطائرة مسيرة مفخخة في بنت جبيل.

والاثنين، كشفت هيئة البث والقناة 12 العبريتان عن استخدام حزب الله طائرة مسيرة جديدة من طراز "FPV" لديها قدرة عالية على المناورة وتحمل 5 كلغ من المتفجرات، في استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان.

ونقلت القناة 12 عن مصدر في قيادة المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: "نشهد استخداما متزايدا للطائرات المسيرة في بعض القطاعات بجنوب لبنان".

وتابع المصدر: "يدور الحديث عن نسخة طبق الأصل من النموذج الأوكراني، لا يمر يوم دون أن يتسبب عدد من الطائرات المسيرة في أضرار وتسفر عن وقوع مصابين".

ورغم أن المحادثات التي انطلقت الثلاثاء كانت مبرمجة منذ أيام، إلا أن إعلام إسرائيلي، قال إن تلك أبيب رفضت وقف إطلاق النار بالتزامن مع تلك المحادثات.

واستشهد 14 شخصا وأصيب آخرون، منذ فجر الثلاثاء، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوبي وشرقي لبنان، وفق مصادر رسمية لبنانية.

وفي السياق ذاته، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله قد يرفع من وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مساء الثلاثاء: "بناء على تقييم الوضع، وفي إطار تطور المعركة، قد يحدث إطلاق نار مكثف من لبنان، وعلى الأرجح سيستهدف المنطقة الشمالية".

وأضاف: "يؤكد الجيش الإسرائيلي على ضرورة توخي الحذر والتصرف بمسؤولية والامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في هذه المرحلة".

يأتي ذلك فيما يستمر العدوان الذي تشنه إسرائيل على لبنان منذ 2 مارس الماضي، والذي خلف ألفين و124 شهيدا و6 آلاف و921 جريحا وأكثر من مليون نازح.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.