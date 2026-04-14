مسئول فلسطيني لـ بي بي سي: حماس ترفض خطة نزع سلاح غزة التي طرحها ملادينوف

قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حركة حماس رفضت خطة نزع السلاح التي طرحها أحد أبرز المسؤولين في جهود السلام الخاصة بقطاع غزة التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيكولاي ملادينوف، وسط تمسك الحركة بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

واتهم المسؤول الفلسطيني نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لغزة ضمن مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، بالانحياز إلى إسرائيل.

وكان ملادينوف قد طرح الشهر الماضي إطارًا لنزع سلاح غزة كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر، ويتضمن تفكيكًا تدريجيًا لأسلحة الفصائل وتدمير شبكة الأنفاق خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، مع ربط ذلك ببدء إعادة الإعمار.

وأضاف المسؤول أن حماس أبلغت الوسطاء الإقليميين أنها لن تدخل في أي محادثات حول المرحلة الثانية قبل أن تنفذ إسرائيل بالكامل التزامات المرحلة الأولى، وفي مقدمتها الانسحاب الكامل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما يمثل نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات الجارية.

في المقابل، قالت إسرائيل إنها لن تمضي قدمًا دون تحقيق تقدم في ملف نزع سلاح حماس.

وشملت المرحلة الأولى من خطة ترامب وقف الحرب، وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس مقابل أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، إضافة إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب، إلا أن الجمود استمر منذ ذلك الحين بين إسرائيل وحماس.

وتهدف المرحلة الثانية إلى إنهاء دائم للحرب بعد نزع سلاح غزة وانسحاب إسرائيلي كامل.

وقال مسؤول بارز في حماس لـ"بي بي سي": "نحن ننتظر من ملادينوف تقديم جدول زمني واضح لتنفيذ إسرائيل لبقية التزامات المرحلة الأولى، إلى جانب ضمانات بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، قبل بدء أي نقاش حول المرحلة الثانية".

وأضاف أن الفصائل الفلسطينية تعتبر قضية السلاح مرتبطة بحل شامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وليس ترتيبات جزئية.

وأشار إلى أن ملادينوف يرى أن إسرائيل من غير المرجح أن تقبل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن رؤية ملادينوف "تتوافق مع الموقف الإسرائيلي"، إذ تربط جميع القضايا بنزع السلاح دون توفير دعم مالي كافٍ لخطط الإغاثة وإعادة الإعمار، ما يعطل جهود إعادة البناء، وهو ما ترفضه حماس وفصائل أخرى.

وقال ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إن "تخلي الجهات المسلحة عن السلاح سيمثل قطيعة حاسمة مع دوائر العنف التي ميزت الحياة في غزة لعقود".

وأضاف: "بالنسبة لسكان غزة، فإن ذلك يعني انسحابًا عسكريًا إسرائيليًا وإعادة إعمار واسعة النطاق".