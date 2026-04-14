الصليب الأحمر يؤكد فقدان أكثر من 11 ألف شخص خلال الحرب في السودان

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، فقدان 11 ألف شخص في السودان منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات، لافتة إلى غياب المعلومات عن آلاف الضحايا الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن عدد ملفات الأشخاص المفقودين زادت بأكثر من 40 بالمئة خلال العام الماضي، معتبرة أن هذه الأرقام لا تمثل على الأرجح سوى جزء ضئيل من الأعداد الحقيقية، وتُظهر التكلفة البشرية للنزاعات المطولة كهذا النزاع، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

في سياق متصل، أوضح جيمس رينولدز نائب المدير الإقليمي للصليب الأحمر، في تصريحات، أن تغير خطوط الجبهة أدى إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص.

من جهته، أفاد لوكا ريندا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، في بيان، بتضاعف معدلات الفقر في السودان خلال السنوات الثلاث، حيث بات 70 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مضيفا أن واحدا من كل أربعة سودانيين يعيش في فقر مدقع بأقل من دولارين في اليوم.

كما نوه إلى ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ نسبة 75 بالمئة في المناطق التي يتركز فيها النزاع مثل إقليمي دارفور وكردفان، مرجحا تسجيل وضع أكثر قتامة في حال تواصلت الحرب.

وازدادت حدة القتال في مناطق ولاية كردفان في الجنوب الغربي وولاية النيل الأزرق في الجنوب الشرقي في الآونة الأخيرة، وتعتمد بشكل كبير على هجمات الطائرات المسيرة التي عطلت الحياة اليومية.



