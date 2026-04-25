مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر - أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين كمين الروس وكوبري أبوصير في اتجاه الفيوم، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصاب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.