القبض على حارس عقار بالجيزة لابتزاز طبيبة وتهديدها بعد رفض دفع سمسرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على حارس عقار، لاتهامه بالتعدي بالسب على سيدة ومنعها من دخول مسكنها وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالهرم.

تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام حارس عقار بالتعدي بالسب على إحدى السيدات ومنعها من دخول مسكنها وتهديدها بإلحاق الأذى بها.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها، تبين أنها طبيبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤالها قررت بقيامها بشراء شقة سكنية بدائرة القسم، وفوجئت بقيام حارس العقار بمطالبتها بمبلغ مالى "سمسرة" نظير شرائها الشقة وتعديه عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء حال امتناعها عن الدفع.

أمكن تحديد وضبط حارس العقار الظاهر بمقطع الفيديو مقيم بذات العقار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة اتفاقه معها على عمولة نظير شرائها الشقة ورفضها السداد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.