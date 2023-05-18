 محافظ الأقصر يناقش تحفيز المنشآت الطبية على التسجيل لدى الرقابة الصحية - بوابة الشروق
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محافظ الأقصر يناقش تحفيز المنشآت الطبية على التسجيل لدى الرقابة الصحية

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
محمد راشد
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 8:11 م | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 8:11 م

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمناقشة دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بمنظومة التأمين الصحي الشامل وسبل التعاون المشترك لتحفيز المنشآت الصحية على التسجيل وفقاً لمعايير الهيئة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

كما تناول اللقاء كذلك بحث المشكلات والصعوبات التي تواجهها الهيئة أثناء تقديم خدماتها ، وسبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة لتذليل كافة الصعوبات وضمان نجاح المنظومة بالمحافظة.

وأكد رئيس الهيئة لعامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الهام لمحافظة الأقصر كداعم قوي للسياحة العلاجية، باعتبارها أكثر المدن جذبا للسائحين على مستوى العالم، مشيراً إلى ضرورة توفير أقسام خاصة بالسياحة العلاجية داخل المستشفيات بحيث تكون معتمدة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه، أشاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالدور الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكداً تقديم كل أوجه المساعدة لتوفير خدمات صحية بجودة عالية وكسب رضا المنتفعين من أبناء المحافظة.


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