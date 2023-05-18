عضو تنسيقية شباب الأحزاب تطالب باستحداث مادة الهوية الوطنية وإحياء قصور الثقافة

قالت هند عبد الغفار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النظام العالمي الجديد يعمل على إفراغ الهوية الوطنية لدى الشباب، محذرة من انسياق الشباب المصري وراء ثقافات الغرب في ظل ضعف الدور الرقابي والتربوي للأسرة المصرية.

وأرجعت هند خلال كلمتها بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الثقافة والهوية الوطنية" أسباب انسياق الشباب المصري وراء ثقافات الغرب وانكاره لهويته إلى غياب وضعف العادات والتقاليد والقيم، بجانب شعور بعض الفئات المجتمعية في مصر بالتهميش.

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن حال المصريين وصل إلى حد هناك جيل من الشباب أصبح لا يعتز بهويته، مشيرة إلى أن علينا علينا العمل وخلق جيل من الشباب يعتز ويفتخر بهويته المصرية.

وشددت هند على ضرورة استحداث مادة الهوية المصرية في التعليم العالي وما قبله، وأيضا دمج الشباب داخل المجتمع بشكل أكثر فاعلية، ودمج الأهالي داخل المحافظات الحدودية، بجانب إحياء مهام ودور قصور الثقافة في جميع المحافظات المصرية.