• ميشيل تدعو لتطبيق منظومة التحول الرقمي فى النيابة الحزبية

قالت نرمين ميشيل ممثل حزب العدل، إن القانون يعتبر الأم فاقدة للأهلية رغم كونها وصلت لمناصب وزيرة وسفيرة، مشيرة إلى أن دموع الأرامل والأيتام على جدران المجلس الحسبي.

وطالب ميشيل، خلال مشاركتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، بإنشاء هيئة للولاية تضم كل المشكلات سواء فى الوصاية على المال أو الولاية على النفس، ويكون في تلك الهيئة قضاة متخصصون فى قضايا الأسرة، ويمكنهم التعامل معها من الناحية الإنسانية والأسرية.

وأشارت إلى ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي فى النيابة الحزبية.