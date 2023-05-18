اللجنة السعودية العراقية تبحث التنسيق سياسيا وأمنيا وعسكريا

بحثت اللجنة السعودية العراقية، التي عقدت اجتماعها بعد ظهر، اليوم الخميس، في جدة برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين "تكثيف التنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الجانبين السعودي والعراقي استعرضا خلال الاجتماع، العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.

كما ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.