 ميامي هيت يهزم سيلتكس في المواجهة الأولى بنهائي القسم الشرقي لدوري السلة الأمريكي - بوابة الشروق
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ميامي هيت يهزم سيلتكس في المواجهة الأولى بنهائي القسم الشرقي لدوري السلة الأمريكي

د ب أ
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 11:03 ص

فاز ميامي هيت على بوسطن سيلتكس 123 /116 في المواجهة الأولى بينهما بنهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء الأربعاء.

وسجل جيمي باتلر 35 نقطة من بينها 20 نقطة في النصف الثاني ليقود هيت للفوز بعد أن كان متأخرا بفارق تسع نقاط خلال النصف الأول، قبل أن يسجل 66 نقطة مقابل 50 نقطة لسيلتكس في النصف الثاني في طريقه لتحقيق الفوز.

وهذه هي المباراة الخامسة التي يسجل فيها باتلر 30 نقطة أو أكثر لفريق هيت، كما أنه أحرز سبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

وسجل بام اديبايو 20 نقطة وثمان متابعات وأضاف كيلي لوري وكاليب مارتين وجابر فينسبت وماكس ستراس 15 نقطة لكل منهم.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين غدا الجمعة في بوسطن.

وتصدر جايسون تاتوم قائمة هدافي سيلتكس بتسجيله 30 نقطة وتكفل جايلين براون بتسجيل 22 نقطة وتسع متابعات مقابل تسجيل مالكولم بروجدون 19 نقطة.


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