أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن لجنة الأسرة ستشهد تنوعا في المشاركين اليوم الخميس، أثناء مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال بين مختصين بالحكومة والمواطنين.

وأوضحت "الشبراوي"، في تصريحات لـ"الشروق": "ستناقش اليوم قضية الوصاية على المال"، موضحة أن مسلسل "تحت الوصايا" والذي أذيع خلال شهر رمضان الماضي، هو ما دفعنا لتسليط الضوء على القضية لتكون ضمن أولويات القضايا المدرجة على طاولة الحوار الوطني.

وأوضحت أن أهم الموضوعات التي كانت محل اهتمام من اللجنة هي مشاكل ما بعد الطلاق والمشاكل التي تنتج عنه، سواء الوصايا أو الحضانة أو النفقة.

وأشارت إلى وجود 3 محاور لعمل اللجنة، وهي: العنف ضد المرأة، والعنف الإلكتروني، ومشاكل ما بعد الطلاق.

وتابعت: "تم عمل دراسة ورصد لأهم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري والخاصة بالأسرة، حيث وجدنا أن مشاكل ما بعد الطلاق هي من أكثر المشاكل التي تؤرقنا".

وأكملت: "تلقينا العديد من المقترحات حول المشاكل المتعلقة بعد الطلاق وهو ما جعلها أولوية لمناقشات اللجنة".

وذكرت أن المرأة تمثيلها جيد في جميع اللجان بالحوار الوطني وهي جزء أساسي في المناقشات، موضحة أنها واثقة إن مخرجات اللجنة ستنعكس مباشرة على المواطن، وتحسين أحواله في كل الملفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.