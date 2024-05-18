 تفجير منزل واشتباك بالرشاشات.. القسام تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في معارك شرق رفح - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تفجير منزل واشتباك بالرشاشات.. القسام تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في معارك شرق رفح

أحمد علاء
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 10:52 ص | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 10:52 ص

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تمكنها من قتل 15 جنديًّا إسرائيليا في معارك شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد «رعدية».

وأضافت أن مقاتليها اقتحموا بعد ذلك المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، قد صرح أمس الجمعة، بأن مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال عشرة أيام من استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة.

وقال إن الاحتلال في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده، متابعا: «الاحتلال يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك