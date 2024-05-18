واشنطن: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، أن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا في البحر الأحمر أصاب ناقلة نفط ترفع علم بنما وتملكها وتشغلها شركة يونانية".

وأوضحت "سنتكوم"، في بيان، أنه "في حوالي الساعة الواحدة صباحًا (بتوقيت صنعاء) من السبت، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن في البحر الأحمر، أصاب ناقلة النفط تحمل اسم "إم/تي ويند"(M/T Wind) وترفع علم بنما، وتملكها وتشغلها اليونان".

وأضاف البيان أن "السفينة رست مؤخرًا في روسيا، وكانت متجهة إلى الصين".

وتسبب تأثير الصاروخ في حدوث فيضان داخل الناقلة أدى إلى فقدان عملية الدفع والتوجيه، حسب البيان نفسه.

وشددت "سنتكوم" أن "سفينة تابعة للتحالف استجابت "على الفور" لنداء الاستغاثة الذي أطلقته سفينة M/T Wind، لكن لم تكن هناك حاجة للمساعدة"، بحسب وكالة الأناضول التركية. وأشارت إلى أن "طاقم السفينة تمكن من استعادة الدفع والتوجيه، دون وقوع إصابات".

وقالت إن "السفينة تمكنت من استئناف مسار إبحارها بإمكاناتها الذاتية".

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية هجوم الحوثيين بأنه "سلوك خبيث ومتهور يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر". وحتى الساعة 19: 00 ت.غ، لم يصدر تعقيب من قبل جماعة الحوثي اليمنية بشأن ما أعلنته واشنطن.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر. ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.