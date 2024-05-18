وزير التعليم العالى يجتمع بنخبة من العلماء والأساتذة المصريين بالجامعات البريطانية

- أيمن عاشور: متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "جسور التنمية" للتواصل مع الأساتذة والعلماء المصريين بالخارج

- الترحيب بمشروعاتهم ومقترحاتهم للمساهمة فى خطط التنمية الوطنية

- استعراض مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي ومبادرة تحالف وتنمية

على هامش مشاركته في فعاليات "المنتدى العالمى للتعليم"، المُنعقد فى لندن، والذي ينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بحضور 122 وزيرًا من وزراء التربية والتعليم حول العالم، بهدف تحديد أولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل. عقد ا.د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا مع نُخبة من العلماء والأساتذة المصريين المُتميزين في مختلف الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا، وذلك بتنظيم المكتب الثقافى المصرى بلندن، بحضور ا.د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ، و السيد/ شريف كامل سفير مصر بلندن، ، وا.د.رشا كمال الملحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، والسيد/ مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى، والسيدة/ شيماء البنا مدير القسم التعليمى.

جدير بالذكر، أن المنتدى العالمي للتعليم (EWF)، والذي يعقد سنويًا في لندن، يُعد من أكبر المنتديات لوزراء التعليم في العالم، ومنصة هامّة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد أفضل الممارسات في مجال التعليم، حيث يُتيح هذا الحدث فرصة فريدة لوزراء التعليم وصنّاع السياسات ورواد التعليم والخبراء من مختلف دول العالم التواصل والتعاون، من أجل تطوير منظومة تعليمية أفضل للأجيال القادمة، كما سيُعقد العديد من الجلسات؛ كجزء من تقييم صادق للقضايا والتحديات المشتركة بين البلدان في مجال التعليم؛ ممّا يُساهم في وضع الحلول المناسبة.