فتح 31 متحفا أبوابه اليوم مجانًا للجمهور، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، حيث يقدم لكل الزائرين الشرح المجاني لجميع القطع، بجانب إقامة معارض أثرية على هامش الاحتفال بهذا اليوم.



• لماذا يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف؟

أكد المجلس الدولي للمتاحف، أن الاحتفال يأتي من أجل توحيد ورفع الوعي الأثري حول العالم، والتأكيد على الدور المهم للمتاحف في رفع مستوى الوعي وتعزيز التفاهم وتعزيز تقدير الثقافات المتنوعة وللاحتفال بهذه المناسبة.

• كم عدد المتاحف المشاركة في الاحتفال على مستوى العالم؟

شارك 20 ألف متحف في أكثر من 90 دولة في عام 2009، تلاها 98 دولة في عام 2010، و100 دولة في عام 2011، و30 ألف متحف في 129 دولة في عام 2012، بحلول عام 2011 تمت ترجمة الملصق الرسمي لـIMD إلى 37 لغة، وبحلول عام 2014، ارتفعت المشاركة إلى 35000 متحف من 140 دولة.

• قائمة بالمتاحف المفتوحة مجانًا للزائري:

- المتحف المصري بالتحرير.

-المتحف القبطي.

-المتحف اليوناني الروماني

- متحف المركبات الملكية.

- متحف جابر أندرسون.

-متحف المجوهرات الملكية.

- متحف ركن فاروق.

- متحف الشرطة القومي.

- متحف كهف روميل بمطروح.

- متحف إيمحتب بسقارة.

- متحف مطار القاهرة صالة 2.

- متحف مطار القاهرة صالة 3.

- متحف الغردقة.

- متحف الإسكندرية القومي.

- متحف السويس القومي.

- متحف مطروح.

- متحف كفر الشيخ.

-متحف تل بسطا بالشرقية.

- متحف طنطا.

- متحف كوم أوشيم بالفيوم.

- متحف ملوي بالمنيا.

- متحف سوهاج القومي.

- متحف أسوان.

- متحف النوبة.

- متحف الفن الإسلامي.

- متحف قصر المنيل.

- متحف التحنيط.

- متحف التمساح.

- متحف الوادي الجديد.