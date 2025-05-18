14 قتيلا في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين غربي السودان

قتل 14 شخصا في قصف لقوات الدعم السريع على سوق في مخيم أبو شوك للنازحين الذي يشهد مجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان.

وقالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك في بيان إن القصف طال سوق نيفاشا وأجزاء أخرى من داخل المعسكر كالمساجد والمنازل القريبة من المرافق العامة، وفق وكالة فرانس برس.

وأشارت الغرفة إلى صعوبة حصر كل الضحايا والمصابين لسوء الأوضاع الأمنية.

وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قد أعلن اليوم الأحد، أن الجيش السوداني سيطر على منطقة عطرون بصحراء شمال دارفور.



وقال عبر منشور على حسابه الرسمي في «فيسبوك»، إن العملية العسكرية كانت دقيقة ومنسقة بين القوة المشتركة والجيش السوداني، مضيفًا: «كبدنا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».

واعتبر حاكم الإقليم أن النصر بات وشيكاً، وسنحتفل في كل الطرقات.