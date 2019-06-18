جيرالدو: أنتظر دعم جماهير الأهلي في بطولة أمم إفريقيا

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أكد جيرالدو دا كوستا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب أنجولا، أنه يتمني مساندة جماهير القلعة الحمراء له في بطولة أمم أفريقيا.

وقال جيرالدو في تصريحات تليفزيونية لدي وصوله القاهرة برفقة منتخب بلاده: "راض عن أدائي هذا الموسم بنسبة كبيرة، وأشكر جمهور النادي الأهلي على المساندة العظيمة وأسعى لعمل قصة حب كبيرة معهم مثل مواطني جلبيرتو".

وأضاف: "سعيد بتألق صديقي مروان محسن بالأمس وأتمنى له التوفيق خلال البطولة".

ويشارك منتخب انجولا في بطولة أمم أفريقيا التي سوف تنطلق يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.