أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، أن معنويات مقاتلي الحرس الثوري في أعلى مستوياتها، لافتا إلى أن القوات المسلحة في جاهزية وتنسيق تأمين من أجل إعادة ضرب العدو.

جاء ذلك خلال لقاء مع القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي، اليوم الخميس.

وحيا اللواء باكبور "ذكرى شهداء الاقتدار"، لا سيما الشهداء الفريق محمد باقري والفريق حسين سلامي والفريق غلام علي رشيد والفريق علي شادماني، مشيدا بحماسة الشعب الإيراني في الدفاع المقدس لـ 12 يوما.

وأكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أحبطت أصعب وأعقد حرب وفتنة ضد إيران، وهي مسنودة بحماسة الشعب.

وأضاف أن إرادة وحمية الشعب الإيراني والقوات المسلحة هما المنتصران في الميدان، متابعا: "لقد وقفنا معا. إن إيران الحبيبة لم تكن الخاسر أبدا في مواجهة الأعداء المندحرين".

وقال اللواء باكبور إن "الإسرائيليين رأوا بأم العين وفي الأيام الأخيرة من الحرب، الجحيم الذي وُعدوا به".

وأكد بحزم جهوزية القوات المسلحة وحذر: "لن نترك المهاجمين والغزاة وشأنهم. وسنبدأ الحرب والقتال ضد المعتدين من تلك النقطة التي توقفا فيها".