• إيران برهنت أنها تدعو للسلام والأمن في المنطقة.. ولن نتأخر لحظة في الدفاع عن الوطن والتصدي لأي عدوان

قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء أمير حاتمي، إننا "نعاهد بأن يكون الجيش والحرس الثوري جنبا إلى جنب ويدا بيد من أجل إعلاء راية إيران وإرساء الأمن والاقتدار لإيران الإسلامية".

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، عشية مرور أربعين يوما على "شهداء الاقتدار".

وفي معرض إشارته إلى حرب الـ12 يوما المفروضة والتطورات الأخيرة في المنطقة، اعتبر أن "الكيان الصهيوني الشرير، يمثل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة والعالم، والذي إن وجد فرصة سيعتدي على سائر بلدان المنطقة".

وأكد القائد العام للجيش أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية برهنت أنها تدعو للسلام والأمن في المنطقة وفي هذا المسار، فإن السلام المقتدر، يقع في صدارة الأوليات العسكرية الدفاعية لإيران. لذلك فإننا لن نتأخر لحظة في الدفاع عن الوطن والتصدي لأي عدوان".

وقدم اللواء حاتمي التهاني للواء باكبور، لتعيينه في منصب القائد العام للحرس الثوري.