في منطقة المداخن الخرافية في كابادوكيا بتركيا، أمطرت السماء رمادا بركانيا في المنطقة منذ وقت طويل، وعوامل التعرية شكلت المكان على مدار الأعوام السابقة، وتغير اسم المدينة في عام 600 قبل الميلاد، حسب التقرير الذي اذاعته قناة الغد الإخبارية.

وأضاف التقرير أن الزائر يجب أن يبقى حتى الصباح الباكر لمشاهدة المنظر الأفضل في الرحلة وهو تحليق العديد من المناطيد في الهواء.

وأوضح التقرير أن كابادوكيا بتركيا حكمها العديد من الزعماء منهم الإسكندر الأكبر وحكام الإمبراطورية البيزنطية، مضيفًا أنه فى العصر الروماني نحتت المنازل داخل الأعمدة والآن المكان ملئ بآثار المعابد والمقابر والمنازل