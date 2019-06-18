ختام نموذج محاكاة الجامعة المصرية في نسخته الثالثة بجنوب الودي

اختتمت بجامعة جنوب الوادي، فاعليات نموذج محاكاة الجامعة المصرية في نسخته الثالثة المقدم من شباب أعضاء هيئة التدريس والذي جاء استنساخًا لفكرة نموذج محاكاة الدولة المصرية والتي شهدها خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالجامعة، وأقيم حفل الختام بحضور الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، و الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والاستاذ الدكتور حسين عبدالباسط وكيل كلية التربية بقنا المشرف على نموذج المحاكاة.

شهدت الجلسة الختامية عقد 3 جلسات، ناقشت الجلسة الأولى مقترح لإنشاء مركز أبحاث التنمية المستدامة، وناقشت الجلسة الثانية مقترح إنشاء مركز للحفاظ على الهوية البصرية والثقافية بجامعة جنوب الوادي، بينما ناقشت الجلسة الثالثة مقترح إنشاء نادي الصحة واللياقة للسيدات بجامعة جنوب الوادي.

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، على أهمية نموذج المحاكاة في رفع المهارات القيادية والإدارية للمتدربين لإعداد صف ثان من القيادات الشابة لتولي المناصب القيادية في المستقبل، مطالبًا القائمين على تنفيذ فكرة النموذج بمواصلة تنفيذ الفكرة خلال السنوات القادمة.

وطالب الدكتور أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بضرورة إتاحة الفرصة لإشراك طلاب السنوات النهائية في نموذج المحاكاة خاصة أنهم في تلك المرحلة على مشارف حياة جديدة تتطلب اكتساب مهارات جديدة، كما شدد على ضرورة أن يكون هناك تواصل بين خريجى البرنامج لتبادل الأفكار والخبرات.

وأشاد الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بفكرة نموذج المحاكاة وما تم عرضه خلال الجلسة الختامية، مطالبًا خريجي البرنامج بضرورة الاندماج داخل المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة لتقديم خبراتهم والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الجامعة داخل تلك المراكز، بما يؤدى إلى تحقيق الفائدة للمجتمع المحيط.

وقال الدكتور حسين عبدالباسط المشرف على نموذج المحاكاة، إن نموذج محاكاة الجامعة المصرية هو أول برنامج تدريبي بالجامعة يستهدف فئة شباب أعضاء هيئة التدريس ويهدف إلى تنمية الجوانب الإدارية والأمنية والمهارات الشخصية لديهم لخلق جيل القيادات الجامعية الشابة أكثر وعيًا بأهداف وخطورة المرحلة، لافتًا إلى أن النموذج اعتمد تخريج الدفعة الأولى في مايو 2017 والدفعة الثانية في مايو 2018، وتم اليوم الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة، مشيرًا إلى أن البرنامج في نسخته الثالثة تناول عدة موضوعات منها الإدارة وتحديات الأمن القومي المصري، وأمن المعلومات وإدارة المشروعات.