أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شانهان، بشأن عدم الاستمرار في منصبه.

وقال «ترامب» في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «قرر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شانهان، عدم الاستمرار في منصبه، بعد أن أدى عملًا رائعًا، وبهذا يمكنه أن يخصص المزيد من الوقت لعائلته».

وفي تغريدة أخرى، وجه الشكر إلى «شانهان» على عمله المميز، وأشار إلى ترشيحه مارك إسبير ليكون وزيرًا للدفاع بالوكالة بدلًا منه، مضيفًا: «أنا أعرف مارك، وليس لدي شك في أنه سيقوم بعمل رائع».

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family....

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!