نجح مانشستر سيتي في الفوز على أرسنال بثلاثية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي الذي عاد مرة أخرى بعد توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وعاد البريميرليج مجددا بمباراتين مساء الأربعاء، كانت من بينهم مانشستر سيتي وأرسنال والتي أقيمت على ملعب الاتحاد وشهدت العديد من الأرقام.

في السطور التالية نستعرض أرقام المباراة، التي كان بطلها رحيم سترلينج نجم مان سيتي...

** سترلينج "عريس" الأرقام

رحيم سترلينج بهدفه الأول في مرمى أرسنال، أصبح أول لاعب يسجل هدفًا في شهر يونيو في الدوري الإنجليزي منذ والتر ريكيت لاعب شيفيلد يونايتد والذي أحرز هدفه أمام ستوك سيتي في 14 يونيو 1947.

- سجل رحيم ستيرلنج هدفه الأول مع مانشستر سيتي في 2020 بجميع المسابقات، حيث لم يسجل اللاعب الإنجليزي أي هدف في العام الحالي قبل توقف المنافسات بسبب جائحة كورونا.

- سجل سترلينج أول هدف في البريميرليج بعد 2399 ساعة، حيث كان آخر هدف في الدوري الإنجليزي، سجله هارفي بارنز لاعب ليستر سيتي في التاسع في من مارس أمام أستون فيلا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكواكا" العالمية للاحصائيات.

- أرسنال لا يعرف الفوز على الكبار

** فشل آرسنال في الفوز بآخر 26 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي ضد الفرق الكبرى بالبريميرليج (مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد – توتنهام – تشيلسي – ليفربول).

** لويز "كارثة" دفاعات أرسنال

ديفيد لويز مدافع أرسنال أصبح أول لاعب يتم طرده ، ويتسبب في ركلة جزاء ويرتكب خطأ يسفر عن هدف في مباراة في الدوري الإنجليزي منذ كارل جينكينسون في مباراة وست هام ضد بورنموث في أغسطس 2015.

** مان سيتي بالثلاثة

أصبح مان سيتي مسجلا لـ3 أهداف أو أكثر في 6 آخر 7 مباريات لعبها ضد آرسنال في جميع المسابقات.