قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «أولويته إنهاء النزاعات وليس البدء أو التلويح بها»، مشيرًا إلى أنه يلوح بالقوة الأمريكية حتى لا يتمكن أحد من الاعتداء على بلاده.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بحضور عدد من الجنود الأمريكيين، خلال زيارته لقاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر، اليوم الخميس.

وأعلن عن تنظيم عرض عسكري في واشنطن، تشارك فيه صنوف مختلفة، احتفالًا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: «روسيا وفرنسا سيحتفلون معنا لأنهم ساعدونا، لكن بدوننا كان الجميع في أوروبا سيتحدثون الألمانية وقليل من اليابانية».

وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى بناء قبة ذهبية لحماية أجوائها، معقبًا: «سننتقل من القبة الحديدية إلى الذهبية وسننفق المليارات عليها، فكل أجزائها ستُصنع في الولايات المتحدة».

وذكر أن «سياسة أمريكا أولا ستجني لواشنطن الكثير من الأموال»، مضيفًا: «بلدنا يستعيد احترامه وسنحافظ على تلك المكانة، وقريبًا سنصنع طائرة حربية طراز F – 47 من الجيل السادس».