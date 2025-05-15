إسبانيا تمنع غير المسافرين من دخول مطار مدريد جراء نوم المشردين في صالاته

من المقرر أن تبدأ شركة "إينا" المشغلة لمطارات إسبانيا، تقييد دخول مطار مدريد في بعض الأوقات من اليوم كإجراء وقائي لمنع الكثيرين من المشردين من النوم في صالاته.

وقالت إينا، مساء أمس الأربعاء، إنه لن يسمح إلا للمسافرين الذين يحملون بطاقات الصعود وموظفي المطارات وهؤلاء الذين يصطحبون من يحمل تذكرة بدخول المطار خلال الساعات التي يوجد فيها رحلات وصول ومغادرة.

وذكرت إينا، أن القيود سوف يتم فرضها خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن لم تحدد بالضبط متى وخلال أي ساعات من اليوم.

ويشهد مطار العاصمة الإسبانية، منذ شهور تخييم المشردين في بعض صالاته، حيث ينام بعض الأفراد في حقائب النوم في مساحات بالقرب من الجدران ودورات المياه.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية عدد المشردين بأنه بالمئات.

وقالت الشركة المشغلة للمطارات الأسبوع الجاري، إنها كانت قد طلبت قبل شهور من مسئولي مدينة مدريد المساعدة في التصدي للمشكلة، ولكنها تلقت حتى الآن مساعدة غير كافية.

وأضافت إينا: "المطارات ليست مكانا مصمما للعيش فيه، ولكنها بنية تحتية مخصصة للنقل فقط، والتي لا توفر في أي حال من الأحوال الظروف المناسبة للإقامة الليلية".

وأسفر تبادل اللوم السياسي بين السلطات على مختلف مستويات الحكومة، عن عدم التصدي للمشكلة بشكل كبير قبل ذروة موسم السفر الصيفي.

واستقبلت إسبانيا، عددا قياسيا من السياح الدوليين بلغ 94 مليونا في 2024.