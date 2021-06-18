العندليب الأسمر يشدو بأجمل أغنياته خلال حفله بتقنية الهولوجرام على مسرح مول العرب

قدم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ خلال حفله بتقنية الهولوجرام، عدد كبير من أجمل أغنياته منها " قولوله" وجبار و اسمر يا اسمراني ويا واحشني و بلاش عتاب وأول مرة تحب يا قلبي وغيرها، وسط تفاعل كبير من الحضور، والمقام الآن على مسرح مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، وبرعاية إعلامية لجريدة الشروق.

ونظرا للإقبال الكبير الذي لاقته حفلة العندليب عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام فور الإعلان عنها، والمقرر لها يومي 17 و18 يونيو الحالي، تقرر إقامة حفل إضافي يشدو فيه العندليب باقة من أروع أغانيه من خلال تقنية الهولوجرام على مسرح مول العرب بالمرحلة الجديدة له، والذي تم إعداده خصيصاً لاستقبال هذه الحفلات بأحدث التجهيزات والتكنولوجيا الغير مسبوقة، وتأتي هذه الحفلات نتاج التعاون بين شركتي "MBC" و” RMC"في إطار جولة فنية غنائية تقدم بتقنية الهولوجرام للفنان عبد الحليم في عدد من الدول العربية.

وتأتي هذه الحفلات بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل العندليب باستخدام تقنية الهولوجرام، بدار الأوبرا في دبي ولاقى نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الجماهير، ومن المتوقع أن يشدو العندليب، الذي تعشقه جميع الأجيال، خلال الحفل بباقة من أروع أغانيه، هذا وأكدت الشركة المنظمة على تطبيق قواعد وإجراءات الصحة والسلامة بشكل كامل، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحفاظ على سلامة وصحة الحضور.