رفع آثار كسر أحد خطوط محطة صرف صحي بالمنصورة

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بسرعة التعامل مع حادثة كسر أحد خطوط الطرد لمحطة الصرف الصحي بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة.

وتابع متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، رفقة نائبيه محمود إسماعيل عبد الشافى، ومنى المتبولى، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، رفع الأثار الناجمه عن كسر خط الطرد قطر ٦٠٠ مللي.

جاء ذلك بالتعاون مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليه برئاسة المهندس خالد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث تم متابعة أعمال شفط المياه بمنطقة شارع العبور من خلال الدفع بسيارات وفرق شفط وكسح المياه.

من جانبه، قال رئيس حى غرب المنصورة إنه تم التعامل مع الحدث على كافة الأصعدة حتى تمت السيطرة على الوضع بأسرع وقت.

وأضاف أنه تم التعامل بحرفية لسرعة الانتهاء من الحادث، حيث تم الدفع بمعدات وسيارات كسح المياة وكذلك فرق العمل الفنية من خلال شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

وباشر العاملون على سيارات الكسح، أعمال شفط المياه، بينما تولت الفرق الفنية إصلاح وصيانة الخط المذكور، بالإضافة إلى فريق عمل آخر أجرى عملية مراجعة وصيانة لمحطة الصرف الصحي إلى أن تم إحكام السيطرة على الموقف.