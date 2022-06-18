 الاتحاد المنستيري يهزم النجم الساحلي ويخطف صدارة الدوري التونسي مؤقتًا

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خطف الاتحاد المنستيري صدارة مجموعة التتويج ببطولة الدوري التونسي، مؤقتا، وذلك عقب فوزه على ضيفه النجم الساحلي 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مجموعة التتويج.

ورفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة التتويج مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الترجي (المركز الثاني 17 نقطة) والأفريقي (الثالث برصيد 13 نقطة).

على الجانب الأخر تجمد رصيد النجم الساحلي عند 11 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم الاتحاد المنستيري عن طريق هيكل الشيخاوي في الدقيقة 84، قبل أن يضيف يوسف العبدلي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.