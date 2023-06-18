رئيس اقتصادية قناة السويس في جولة ترويجية بالهند لجذب استثمارات للمنطقة

توجه وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووفد مرافق له إلى العاصمة الهندية نيودلهي، لطرق أبواب الاستثمارات الهندية وبحث التعاون مع كبرى الشركات لإقامة مشروعات هندية متنوعة بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة.

تعد الزيارة هي المحطة الترويجية الثالثة للمنطقة الاقتصادية في القارة الآسيوية بهدف استقطاب الشركات العاملة في قطاعات عديدة أبرزها الطاقة والبنية التحتية والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة وشركات الوقود الأخضر، وبحث سبل التعاون مع بعض الموانئ لتعزيز العمل المشترك في مجال اللوجستيات.

أكد جمال الدين أن الزيارات الخارجية تأتي ضمن الخطة الترويجية التي تستهدفها المنطقة خلال العام الحالي لعرض الفرص الاستثمارية للمنطقة والتعريف بها خارجياً كأحد المراكز الاقتصادية الواعدة والتي تعد بمثابة النافذة الرئيسية للأسواق الإفريقية أمام جميع المستثمرين فضلاً عن تمتعها بموقع جغرافي على ضفتي قناة السويس أهم مجرى ملاحي عالمي.

وأشار جمال الدين إلى التنسيقات الخاصة بالجولة والتواصل الدائم خلال الأيام الماضية مع وائل حامد، سفير مصر بالهند، للعمل لتنسيق اللقاءات مع كبرى الشركات الهندية واستقطاب الصناعات المستهدفة لموانئ ومناطق المنطقة، وتنظيم لقاءات مع بعض المسئولين الرسميين، خاصة بعد تواجد بعض المشروعات الهندية بمنطقة السخنة خلال العام الجارى، ممثلة فى شركة فليكس لإنتاج البولي إيثيلين ومجموعة أبادوس للمستحضرات التجميلية، فضلاً عن التنسيق مع الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون بالعاصمة نيودلهي، لافتاً إلى أن هذه الزيارة مختلفة في أهدافها الترويجية.

ويرافق وفد المنطقة الاقتصادية والذي يضم الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار وأماني عيسوي مستشار الهيئة للعلاقات الدولية ونادر كامل مدير عام مساعد علاقات المستثمرين، بعض من المطورين الصناعيين للمنطقة من شركات أوراسكوم للمناطق الصناعية والسويدي للتنمية الصناعية بالسخنة وممثل ٍعن شركة شرق بورسعيد للتنمية.

وتأتي الزيارة بعد لقاء مشترك بين رئيس المنطقة الاقتصادية وأجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، في إطار الاستعدادات للجولة الترويجية التي تضم لقاءات عديدة لشركات هندية كبرى عاملة في قطاعات متنوعة مابين العاصمة الهندية نيودلهي ومدينة مومباي.