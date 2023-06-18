صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأنه استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تنظم مديرية الصحة بدء من غدا الإثنين، قافلة طبية علاجية في قرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة.



وأضاف القاضي، أن القافلة تستمر على مدار يومين متتاليين 19 و20 يونيو الجاري.



وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين؛ مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.



وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.