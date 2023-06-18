قالت السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنّ حادثة غرق سفينة المهاجرين بالسواحل اليونانية تعتبر من أسوأ الحوادث في البحر المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مراكب الهجرة غير الشرعية تكون متهالكة ولا يوجد بها أي تأمين.

وأوضحت أن السفينة لم تخرج من الحدود المصرية لكنها خرجت من سواحل طبرق الليبية، مؤكدة أن عصابات تهريب البشر تستغل الأوضاع المتردية في ليبيا.

وأشارت إلى أنّ السفينة كانت محملة بأشخاص من جنسيات مختلفة، موضحة أن الحمولة الزائدة قد يكون أحد أسباب غرقها.

ولفتت إلى التعاون مع السلطات في اليونان لا سيما في ظل عدم حجب أي معلومات، موضحة أنّه لا يعرف حتى الآن إجمالي عدد المصريين ممكن كانوا على متن السفينة.

ونوهت بأنه تم إنقاذ 43 مصريا بينهم خمسة قصّر، موضحة أنه لا يُعرف محافظات هؤلاء الأشخاص، وذلك لأن أقدموا على تمزيق أوراقهم الثبوتية.

وأفادت بأن الوزارة تلقت استفسارات من قِبل مواطنين يسألون عن ذويهم، بجانب تواصل مستمر مع أعضاء مجلس النواب.