شئون الحرمين توفر خدمة إيصال الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إطار مبادرتها "حفاوة"، خدمة إيصال الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة لهم من خلال توفير عربات مخصصة لذلك.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي أن المبادرة تهدف إلى تقديم التسهيلات كافة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من حجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، وتوفير عربات لنقلهم من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وتأتي المبادرة ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " في عامها الحادي عشر، لتوفير سبل الراحة كافة وتقديم الخدمات الإنسانية.

وفي السياق، ناقش مجلس وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي برئاسة شؤون الحرمين برئاسة وكيل الرئيس العام لوكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام مقادمي، المنصات والخدمات الرقمية المقدمة لحجاج وقاصدي المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

وتتضمن هذه المنصات والخدمات بث ترجمة خطبة عرفة على منصة منارة الحرمين، ومنصة الخدمات الرقمية والتي تحتوي على العديد من الخدمات التي يستفيد منها القاصد والمعتمر، والروبوتات الذكية التي تعمل للتسهيل على القاصدين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وكذلك رحلة الحاج الرقمي التي تهدف إلى إثراء تجربته أثناء دخوله حتى الانتهاء من أداء مناسكه.

من جهة أخرى، أكدت المديرية العامة السعودية للدفاع المدني، منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

وأوضحت المديرية أن القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم، مشيرة إلى أن القرار سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

ونوهت بأن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر ، حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.