منظمات أهلية : آلية توزيع المساعدات الأمريكية خطر قاتل لحياة عشرات آلاف الجوعى في غزة

حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من أن آلية توزيع المساعدات الأمريكية في قطاع غزة تمثل خطراً مباشراً على حياة عشرات الآلاف من السكان الذين يعانون من الجوع، في ظل ما وصفته بـ”الاستهداف المنهجي للمدنيين” عند نقاط توزيع المساعدات.

وجاء في بيان أصدرته الشبكة، أن الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث قُتل العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات تديرها مؤسسة “غزة الإنسانية” الأمريكية، تُعد دليلاً على أن هذه المؤسسة “باتت شريكاً للاحتلال في استهداف المدنيين وقتلهم”.

وأضاف البيان أن هذه النقاط، التي وصفتها بـ”العسكرية”، تشكل منذ إنشائها تهديداً قاتلاً للسكان الذين يضطرون إلى التوجه إليها من أجل الحصول على كميات محدودة من المساعدات الغذائية، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

واتهمت الشبكة آلية التوزيع المعتمدة بأنها “تصب في خدمة أجندة الاحتلال عبر تعميق الأزمة الإنسانية”، مشددة على ضرورة وقف العمل بهذه الآلية وتعزيز دور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في إدارة توزيع المساعدات.

كما دعت إلى فتح تحقيق دولي في ما وصفته بـ”الجرائم المتواصلة” عند نقاط التوزيع، ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب مطالبتها بفتح المعابر بشكل فوري وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بطريقة تضمن سلامة المدنيين وكرامتهم.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان، فقد قُتل منذ فجر اليوم نحو 100 فلسطيني في قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن 70 شخصاً بالقرب من نقطة توزيع للمساعدات في خان يونس. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث، الذي يُعد تكراراً لحوادث مماثلة وقعت خلال الأشهر الماضية وأثارت إدانات دولية.

من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن “الناس الجائعين في غزة يُقتلون أثناء محاولتهم الحصول على الطعام لعائلاتهم”، مطالبة بالعودة إلى “نظام توزيع المساعدات الآمن والفعال واسع النطاق” الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا.

وفي سياق متصل، اعتبرت حركة حماس أن نقاط توزيع المساعدات تحولت إلى “مصائد موت جماعي تُستخدم كسلاح للقتل والإذلال”، داعية إلى إنشاء آلية أممية آمنة ومستقلة لتوزيع المساعدات، ومطالبة الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف حازمة لوقف “المجازر ورفع الحصار فوراً”.

وكانت منظمات إنسانية محلية ودولية قد عبّرت مراراً عن قلقها من تدهور الوضعين الأمني والإنساني في غزة، في ظل أزمة غذائية حادة يعاني منها مئات الآلاف من السكان، الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في القطاع منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية، في وقت تواجه فيه قوافل المساعدات تحديات كبيرة بسبب القيود المفروضة على المعابر واستمرار الاشتباكات.