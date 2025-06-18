رئيسة بلدية لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة

رفعت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، يوم الثلاثاء حظر التجول الذي تم فرضه في وسط المدينة في البداية ردا على اشتباكات مع الشرطة، وأعمال نهب وتخريب، خلال احتجاجات ضد تشديد الرئيس دونالد ترامب لإجراءات الهجرة في المدينة.

وقالت باس، وهي ديمقراطية، إن حظر التجول الذي فُرض في 10 يونيو ساهم في "منع الجرائم وجهود السيطرة عليها بنجاح"، كما وفر الحماية للمحال التجارية والمطاعم والمصالح والسكان من الأفراد الذين شاركوا في أعمال عنف وتخريب.

وفي يوم الإثنين، قلصت ساعات حظر التجول بعد انخفاض عدد الاعتقالات خلال المظاهرات المسائية، مشيرة إلى تراجع في وتيرة العنف والتخريب في وسط المدينة بعد الاحتجاجات.



وكانت باس صرحت عند فرض الحظر بأن المدينة "وصلت إلى نقطة الغليان" بعد اقتحام وسرقة 23 محلا تجاريا، وألقت باللوم على من وصفتهم بالمحرضين الباحثين عن إثارة الفوضى.

وغطى حظر التجول جزءا صغيرا نسبيا من المدينة الشاسعة، حيث تركزت المخاوف في منطقة من وسطها شهدت أعمال النهب والتخريب.

وفي 8 يونيو/حزيران، خرج الآلاف إلى الشوارع ردا على نشر ترامب الاستثنائي للحرس الوطني، وأغلقوا طريقا سريعا رئيسيا، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق الحشود.

وكان ترمب أمر بنشر نحو أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية (المارينز) في ثاني أكبر مدينة أمريكية، بعد احتجاجات ضد تشديده لتطبيق قوانين الهجرة.