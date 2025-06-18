النمسا تتجه لتشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد إطلاق النار على مدرسة في جراتس

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استعرضت الحكومة النمساوية خططا لتشديد قوانين الأسلحة عقب حادث إطلاق النار المميت على مدرسة في جراتس ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر اليوم الأربعاء، إن السن الأدنى لشراء أنواع معينة من الأسلحة سوف يتم رفعه من 21 عاما إلى 25 عاما.

وقال شتوكر إنه سوف يتم زيادة الأهمية التي تعطى للاختبارات النفسية التي يخضع لها المشترون المحتملون، بينما سوف يتم تبادل البيانات بين القوات المسلحة وجهات تنظيم الأسلحة.

وجرى إعلان الإصلاحات المقررة بعد أسبوع من قيام تلميذ سابق بمهاجمة مدرسة ثانوية في مدينة جراتس بجنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل تسعة مراهقين ومعلم قبل انتحاره.

ومازال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح ولكن المحققين كشفوا أن منفذه البالغ من العمر 21 عاما، كان من المعجبين بمطلقي النار في المدارس.