 الداخلية التونسية تعلن إحباط مخططات إرهابية لتكفيري موال لداعش - بوابة الشروق
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الداخلية التونسية تعلن إحباط مخططات إرهابية لتكفيري موال لداعش

تونس - د ب أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 7:54 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 7:54 م

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، إن الأمن أحبط مخططات لعنصر موال لتنظيم داعش باستخدام متفجرات ضد أهداف أمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية استخباراتية أفضت إلى إيقاف العنصر التكفيري الموالي لداعش وإيداعه السجن ما حال دون إتمامه لمخططاته.

كما أفادت الوزارة بأن التحقيقات بشأن العنصر الموقوف أثبت أنه تلقى تكوينا معمقا في صناعة المتفجرات وسعى جاهدا للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية.

وهذا ثاني مخطط إرهابي تكشف عنه الوزارة خلال أسبوعين، بعد إعلان إيقافها في وقت سابق لمتشددين متورطين في التخطيط لتنفيذ هجمات ضد منشآت سياحية ومقرات سيادية.

وتعود آخر عملية إرهابية في تونس إلى التفجير الانتحاري قرب العاصمة والذي استهدف دورية أمنية على مقربة من السفارة الأمريكية في مارس الماضي وخلف قتيلين، منفذا التفجير، إلى جانب وفاة عنصر أمني.


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