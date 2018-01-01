السفارة الإسرائيلية بمصر تنفي علاقة إسرائيل بسد النهضة

أعربت سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام والتقدير للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات التلفزيونية والمقالات الصحفية عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له.

وقالت السفارة إن إسرائيل حكومةً وشعبًا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ،خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي مؤخرًا، لنعود ونؤكد أن إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

وأوضحت أن إسرائيل تشدد على أن لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر.

أضافت أن إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه، معربة عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث.