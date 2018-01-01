هجرة جماعية لنجوم مصر المقاصة في الميركاتو الصيفي

استقر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على الرحيل من صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقرر عددًا من لاعبى مصر المقاصة الرحيل عن صفوف الفريق فى نهاية الموسم الجارى، بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها النادى فى الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

فقد قرر أحمد عبد العزيز «مودى» عدم تجديد عقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، كما بدأ باسم مرسى وهشام محمد وعماد فتحى والحارس محمود حمدى والإثيوبى شيملس بيكلى فى البحث عن عروض فى أندية الدورى الممتاز، للانتقال إليها خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ولن يمانع مسؤولو المقاصة فى رحيل أى لاعب، الفترة المقبلة، من أجل حل الأزمة المالية، وكانت إدارة النادى الفيومى وافقت فى الأيام الماضية على بيع الجناح الأيمن عبدالله مجدى إلى صفوف نادى بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.