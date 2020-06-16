كوريا الشمالية تسجل أقل من 400 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين استمرار التراجع في عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 ل، لتظل دون 400، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أعراض الحمى ظهرت على أكثر من 310 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المقر أي معلومات بشأن تسجيل وفيات جديدة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ إجمال حالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل في كوريا الشمالية أكثر من 77ر4 مليون حالة حتى الساعة 6 مساء أمس الأحد، تعافي منها 98ر99 %، ويتلقى ما لا يقل عن 710 أشخاص العلاج في المستشفيات.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في كوريا الشمالية في اتجاه تنازلي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو الماضي.