علقت الإعلامية لميس الحديدي، على بكاء الكينج محمد منير في حفل الغنائي الأخير الذي أقامه في محافظة الإسكندرية.

وقالت لميس خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أن حفل منير في الإسكندرية هو الأول له منذ عشر سنوات في المحافظة الساحلية.

وأضافت: "طلّة منير على المسرح تُشعرنا بالفن المحترم، ومنير له مكانة خاصة جدا في الغناء المصري، وستظل هذه المكانة دائما خاصة بتوقيع وبصمة الكينج".

وتابعت: "منير كان يبكي حزنا على صديقه عازف الجيتار رومان بونكا الذي رافقه لسنوات طويلة في العزف في كل حفلاته، وتوفي قبل شهر".

وأشارت لميس إلى أن منير يفقد أصدقاءه واحدا تلو الآخر، ويعاني من آلام نفسية.

وأكدت أن الحفل حضره عشرات الآلاف من الجمهور، لافتة إلى أن العمر الفني لمحمد منير يصل إلى 45 سنة.

وانهار المطرب محمد منير على المسرح، خلال إحياء حفلته بالإسكندرية الذي أقيم أمس بعد غياب 10 سنوات عن الحفلات في الإسكندرية.

وتذكر منير خلال الحفل صديقه الألماني رومان بونكا أحد أعضاء فرقته الغنائية، الذي توفى قبل شهر من الحفل وتم دفن جثمان الفقيد، ويعتبر حفل الإسكندرية هو الأول بعد وفاة صديقه.

وقدم محمد منير حفلته الغنائية أغنية «هيلا هيلا»، ثم قدم «أنا بعشق البحر»، و«شجر اللمون دبلان على أرضه»، ثم أجهش بالبكاء، وأهدى لصديقه رومان بونكا، أغنية خلال الحفل.

وشهد الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور، وظهر خلاله العلاقة القوية بين الكينج محمد منير، وجمهوره الكبير، الذي حرص على الحضور بأعداد كبيرة جدا، وتفاعلوا معه بالهتاف والتصفيق وصيحات دعم وتشجيع وغزل للكينج، معبرين عن إعجابهم الشديد به.



